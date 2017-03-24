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货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 08:16 BJT

标题新闻：美国众议院共和党二号人物承认票数不足以保证通过医保法案，周五将开始相关辩论--CNN

注：美国有线电视新闻网(CNN)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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