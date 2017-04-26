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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 10:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小跌，澳洲公布CPI数据后走势震荡

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    * 澳元/美元从0.7544升至0.7557，然后跌至0.7518，此前澳洲公布
第一季消费者物价指数(CPI)
    * 第一季CPI加权中值较上年同期上升1.7%(路透调查预估为1.8% )；
第一季CPI截尾均值较上年同期上升1.9%(路透调查预估为1.8% )            
    * 澳洲CPI数据整体符合预期，澳洲央行不太可能改变路径
    * 阻力位于200日移动均线切入位0.7552，以及0.7750/0.7470走势的
50%回档位0.7612
    * 支撑位于0.7470/75，若跌破，则下看0.7160/0.7750的50%位置0.7
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    (完) (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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