欧元区经济：收入差距加大是严重不稳定因素，需加以应对--ECB总裁

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透里斯本6月26日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧洲的收入差距越拉越大，成为一个重大的不稳定因素，需要通过教育、创新和对人力资本的投资来应对，特别是增加年轻人的工作机会。
自全球金融危机以来，欧元区国家间的收入差距增大，一些指标也显示，区内富国和穷国的表现出现分歧，成为欧元区成员国之间紧张关系的源头。
“这是我们应当加以处理的严重不稳定因素吗？”德拉吉在里斯本对大学生说。“是的。”
“我们必须对抗不公平现象，”德拉吉在回答一名学生提问时说。
德拉吉多年来一直呼吁各国政府展开根本性改革，称欧洲央行会努力促进经济增长，但只是暂时性的，这就给了各国政府表现的机会。
欧盟统计局数据显示，自从危机以来，仅有少数国家勉强缩小收入差距，而法国和西班牙等国所得不均的情况大幅恶化。数据也显示，希腊、西班牙、葡萄牙等欧元区二线国家的收入差距最大，所遭受的经济危机打击也最为沉重。
德拉吉称欧元区成员国趋于一致是“十分重要的”，对抗不公平的最好方法就是创造就业，这就需仰赖在教育、技能培训及创新方面增加投资。
他还呼吁各国政府考虑更好的收入及财富再分配政策。
德拉吉还为欧洲央行的超宽松货币政策辩护，他说超低利率可创造就业，扶持增长并且利于借款方，最终可减少不公平现象。
他也反对那些要求迅速退出超宽松政策的呼声，称过早收紧政策将导致衰退再现和不公平更严重。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 许娜/王兴亚)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-