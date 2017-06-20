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债券 | 2017年 6月 20日 星期二 20:17 BJT

全球经济：低利率对金融稳定构成风险--波士顿FED总裁罗森格伦

路透华盛顿6月20日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，美国及其他地区的低利率情况，对金融稳定构成风险，央行官员的决策制定必须考量这些疑虑。

“当利率已经偏低时，货币政策化解负面冲击的能力便较低，”罗森格伦在阿姆斯特丹一场宏观审慎政策会议的演说中表示。这场会议由荷兰及瑞典央行联合主办。

罗森格伦表示，当撤回货币宽松措施时，特别是收益率曲线将会对决策阶层的行动产生敏感反应。

“追逐收益的行为，有可能让金融中介机构以及整体经济更加高风险，”罗森格伦称。他指出，金融中介机构将需要考虑到利率较低及收益率曲线较平坦的可能性，特别是在经济下行期间。

罗森格伦在准备好的讲稿中未提及美联储上周的升息决定或美国经济展望。

他呼吁央行决策制定者，在制定政策和执行监管时将金融稳定性纳入考量。

“这会影响货币政策对负面冲击的回应能力。”他说。(完) (编译/审校 蔡美珍/张若琪)
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