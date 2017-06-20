全球经济：低利率对金融稳定构成风险--波士顿FED总裁罗森格伦

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透华盛顿6月20日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，美国及其他地区的低利率情况，对金融稳定构成风险，央行官员的决策制定必须考量这些疑虑。
“当利率已经偏低时，货币政策化解负面冲击的能力便较低，”罗森格伦在阿姆斯特丹一场宏观审慎政策会议的演说中表示。这场会议由荷兰及瑞典央行联合主办。
罗森格伦表示，当撤回货币宽松措施时，特别是收益率曲线将会对决策阶层的行动产生敏感反应。
“追逐收益的行为，有可能让金融中介机构以及整体经济更加高风险，”罗森格伦称。他指出，金融中介机构将需要考虑到利率较低及收益率曲线较平坦的可能性，特别是在经济下行期间。
罗森格伦在准备好的讲稿中未提及美联储上周的升息决定或美国经济展望。
他呼吁央行决策制定者，在制定政策和执行监管时将金融稳定性纳入考量。
“这会影响货币政策对负面冲击的回应能力。”他说。(完) (编译/审校 蔡美珍/张若琪)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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