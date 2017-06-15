版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 15:15 BJT

韩国金融：若公债收益率大幅上升，韩国将动用稳定基金--FSC副主席

路透首尔6月15日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周四表示，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后公债收益率大幅上涨，韩国将重新启动危机时期的市场稳定基金。

Jeong Eun-bo称，随着韩国与美国的利率差缩窄，其团队将密切监控外国投资者的活动。

美联储升息后，Jeong Eun-bo在一场政策会议上作出了上述表态。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐