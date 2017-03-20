《专题新闻快速浏览》--G20公报不提反贸易保护主义，出口大国德国遭遇严重挫败****

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20国集团(G20)财长和央行总裁在德国巴登-巴登举行的两日会议结束后，放弃对保护全球贸易自由和开放的承诺，这默许了美国不断抬头的保护主义。

经济学家们周日称，全球财金领袖未就抵制保护主义和支持自由贸易取得一致立场，这对G20进程而言是一次倒退，且对包括会议主办国--德国在内的出口主导型经济体的增长构成风险。

G20会议在汇市干预方面保留了相似的措辞，周一市场反应平淡。

------------------------------主要新闻-------------------------------------- >《焦点》G20财金领袖默许美国保护主义立场，公报删除自由贸易承诺 >《焦点》G20公报不提反贸易保护主义，出口大国德国遭遇严重挫败 >《分析》G20汇率共识给市场服下定心丸，但贸易分歧引发谨慎情绪 >《分析》G20财经首长给美国财长定义特朗普贸易政策留出空间 > 全球贸易：梅克尔和安倍晋三呼吁自由贸易，矛头显然指向美国 > 全球经济：G20作用应该加强而不是弱化，反对贸易保护主义--中国财长 > 路透专访：G20重新检视银行监管并不是监管改革开倒车--德国央行总裁 > G20会议：财经首长将重申反对货币竞贬，保护主义议题尚未达成共识 > 路透专访：G20可能避而不谈贸易议题，因与美国立场相异--德国财长 > 全球贸易：美国财长努钦称特朗普无意卷入贸易战 > 全球贸易：德国经济部长称有可能将特朗普边境税争议告上WTO >《全球汇市》美元位居守势，美联储多名官员本周将发表谈话

----------------------------其它消息---------------------------------------- *股市新闻........................................................... *债市新闻........................................................... *汇市新闻........................................................... *经济数据/宏观经济......................................./ ---------------------------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时,欢迎致 电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 张明钧; 审校 龚芳/白云)