《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估

美国债市：公债收益率上涨，因公债供应和股市攀升

* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普