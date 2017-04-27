《汇市简讯》美元/韩元走势或停滞；韩国第一季GDP好于预估

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
2352GMT
* 美元/韩元纽约盘收在1132.0附近，亚洲盘收在1125.1
* 若今日波林格区间中点维持于1131.9，技术面信号将略受压抑
* 日线图一目均衡云区盘旋于1135.3上方，此处为阻力位
* 在1122.8的波林格下档通道，将吸引空头进场
* 朝鲜(北韩)紧张情势渐趋升温，可能支撑美元/韩元
* 韩国第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.7%
(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普