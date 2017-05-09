德国数据：第一季度职位空缺数创历史新高--联邦劳工局IAB

澳洲经济指标总览--6月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透柏林5月9日 - 周二公布的数据显示，2017年第一季度德国职位空缺数创历史新高，突破100万个，因经济扩张速度超过劳动力增速。
德国联邦劳工局劳动市场与职业研究所(IAB)的调查发现，第一季度德国职位空缺数为106.4万个，同比增约7.5万个，较前季增加9,000个。
“这有点出人意料。正常情况下，冬季月份的职位空缺会减少，”IAB研究员Alexander Kubis表示。
他还称，持续增加雇员的行业包括物流、医疗保健和建筑。
“德国经济似乎未受外部风险的影响，比如保护主义势力可能有所抬头，以及英国退欧的后果等等。这就是为何公司在继续招聘人员，他们招聘新雇员的力度达到前所未见的水平，”Kubis说。
定于周五公布的国内生产总值(GDP)数据料将显示，第一季度环比增幅从去年第四季度的0.4%上升至0.6%。
上周公布的数据显示，德国4月失业人口下滑幅度超过预期。
(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。