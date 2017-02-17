巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数

路透巴西利亚2月16日 - 巴西央行周四公布的数据显示，2016年底该国经济活动连续第八个季度下滑，严重衰退已整整两年。

央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。

12月经济活动较前月下降0.26%，11月微增0.10%。

央行称，2016年全年经济活动减少4.55%，之前一年为下降4.07%。

IBC-Br指数衡量的是农业、工业和服务业的活动。

经济学家预测，随着央行料将降息，2017年巴西经济将开始缓慢的复苏。