巴西经济：第四季经济活动连续第八季下滑--央行IBC-Br指数

标题新闻：若希腊能在20年内维持基本预算盈余不低于GDP的3%，便无需欧元区国家减免债务-ESM文件
ESM：欧洲稳定机制 GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透巴西利亚2月16日 - 巴西央行周四公布的数据显示，2016年底该国经济活动连续第八个季度下滑，严重衰退已整整两年。
央行IBC-Br指数显示，第四季经季节调整后经济活动较前季减少0.36%，前一季为下滑0.39%。该指数被视为国内生产总值(GDP)数据的先行指标。
12月经济活动较前月下降0.26%，11月微增0.10%。
央行称，2016年全年经济活动减少4.55%，之前一年为下降4.07%。
IBC-Br指数衡量的是农业、工业和服务业的活动。
经济学家预测，随着央行料将降息，2017年巴西经济将开始缓慢的复苏。
统计部门IBGE将在3月7日公布第四季GDP数据。(完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。