基金产业：美国债券基金最近一周吸引到的资金创下近两年最多--ICI

路透纽约6月14日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，美国基金投资者调低他们对于美国经济的预期，并在最近一周里纷纷买进债券，从而令债券基金吸引到逾23个月以来最大的资金流入。

ICI报告称，美国债券共同基金和上市交易基金(ETF)已经连续24周获得资金净流入，最近一周吸收到136亿美元，创下2015年6月以来最佳单周表现。

股票基金在截至6月7日的当周净流出77亿美元，国内股票基金流出111亿美元，被国际股票基金流入34亿美元略微抵消。

“投资者的忧虑增加，但尚未形成普遍的风险忧虑，更多聚焦于特朗普政府的施政预期。”景顺的全球市场分析师Kristina Hooper表示。

Hooper称，前联邦调查局(FBI)局长科米在国会进行听证一事，进一步表明国会的注意力“已分散”，因此不太可能像最初期待的那样通过有利市场的政策法案。（完） (编译 高琦 审校 于春红)