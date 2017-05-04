基金产业：当周投资者挹注美国基金规模为两个月来之最--ICI

香港个股：国美电器增发1亿美元三年期债券，年息率5%
路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指 周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额 当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 6/20 5,116.9 3,601.6 8,718.5 0.2 3,140.01 6/19 5,116.4 3,601.9 8,718.3 19.9 3,144.37 6/16 5,104.5 3,593.9 8,6
路透上海6月21日 - 中国湖南攸县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有516家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30