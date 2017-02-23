欧洲金融：欧央行应着力缓解回购市场紧张问题，并安抚投资者--ICMA

路透伦敦2月22日 - 一名行业高级游说人士周三对路透称，欧洲央行(ECB)应安抚投资者，表示其正在设法缓解短期融资市场的紧张局面。这一情况帮助推动公债价格本周升至前所未有的高位。

国际资本市场协会(ICMA)欧洲回购与担保品委员会主席Godfried de Vidts上周与欧洲央行就后者的资产购买计划进行了讨论。他认为，该计划导致用于回购交易的公债严重短缺。

银行和大公司依赖在回购市场通过提供担保品进行融资，但最近融资成本劲升，令这一市场的运作受到威胁。回购市场经常被视为金融系统中的资金流通管道。

“如果欧洲央行能发布声明，对投资者说‘是的，我们已经听到了你们的诉求并将予以考虑’，这将是一个正面迹象，”de Vidts指出。

“它不会消除紧张局面，但说明央行正在考虑这一事宜，从而令市场感到一些安慰。目前存在很多不确定性，可能导致市场规模有所萎缩。”

欧洲央行于12月推出公债换现金计划，尝试缓解回购市场的紧张局面。该央行1月会议记录显示，决策者就进一步调整进行了讨论。

但De Vidts希望央行能发表一个公开声明来减轻投资者的焦虑。央行的下次会议将于3月9日召开。

今年年初德国和法国公债稀缺，投资者必须支付升至纪录高位的利率才能借到这些债券，用作担保交易头寸的抵押品，以及规避被置于违约境地的风险。

分析师表示，这正在一定程度上推动短期德债需求大增，周三德债收益率创出纪录新低。

De Vidts说，在第一季末临近的时候回购市场可能进一步紧缩，针对这种预期投资者希望买入这些高品质债券，这也是德债收益率下降原因之一。