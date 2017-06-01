全球金融：新兴市场连续第六个月续见外资净流入--IIF

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月31日 - 国际金融协会(IIF)周三发布的调查显示，5月外资净流入新兴市场的证券投资金额连续第四个月高于200亿美元，使得流入该资产类别的资金水位，逼近2010-2014年资产价格飙升所造就大宗商品超级周期时的水平。
IIF指出，外资5月对新兴市场证券投资金额亦为连续第六个月呈现净流入。
IIF估计，5月新兴市场资产净流入205亿美元，股市及债市均挹注约100亿美元。与4月总金额不相上下，主要受到流入亚洲新兴市场资产所引领。
亚洲新兴市场股债市吸引174亿美元进驻，欧洲新兴市场流入25亿美元。而进驻拉美及非洲和中东的资金则几近持平。
IIF估算，4月时资本略微加速撤离中国，净流出逾200亿美元，为1月以来最大规模。此外，不含中国的新兴市场资本净流入仍持于数年低位，显见金融及外资直接投资(FDI)的流入仍低迷不振。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为