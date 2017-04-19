美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
IMF在其半年度全球金融稳定报告中称，随着经济增长加快，以及利率上升令银行获利改善，过去六个月金融稳定性所面临的风险总体下降。
但IMF也称，美国共和党提议的税改将增加企业的现金流，但杠杆率已很高的美国企业或许不会将这些现金流用于生产性资本投资。这类投资有助于可持续增长。
IMF说，这些现金可能会被用于冒险行为，例如购买金融资产、并购和派息。报告称，信息科技(IT)和医疗保健行业最难以抵挡这一诱惑。
“税改带动的现金流动可能主要流向承担大量金融风险的行业，”IMF称。“过去数十年，金融系统断断续续的严重动荡局面，都与这种风险有关。”
报告指出，以往的大规模税改往往会带来金融冒险行为升温，包括1986年的税改以及2004年的企业税汇回“优惠期”。这两次行动都导致杠杆增加，之后经济分别在1990年和2008年陷入衰退。
如果美国就业市场没有太大余地来消化特朗普税改和支出计划的刺激，那么通胀和利率升幅可能远超过预期。IMF称，这会加剧市场波动，并让已然捉襟见肘的资产负债表面临偿债成本提高的问题。
IMF补充称，美国和其他发达国家转向贸易保护主义，还可能降低贸易和资本流动，减缓经济增长并打击市场信心。
IMF表示，实力较弱的企业“可能因金融状况收紧而承压，”并指出因此所致的损失可能由银行业、寿险业、共同基金、退休基金与海外机构承担。
报告敦促美国政策制定者对企业杠杆升高及信贷品质下降保持“警觉”。报告表示，目前正在讨论的削减债务融资激励措施的税负举措--包括取消对债务利息成本的扣减，或有助于降低杠杆风险。
IMF表示，美国金融监管规定有“微调”的空间，但警告不要对2008年金融危机后实施的更高的美国银行业资本要求进行“大规模稀释”。
新兴市场方面，IMF报告表示金融稳定风险仍高。报告表示，这些经济体面临双重威胁：保护主义升高可能削减对其出口品的需求；美国通胀与升息步伐加快，可能造成新兴市场经济体资本外流，使其更加难以偿付外部债务。
报告也对中国信贷快速成长感到忧心，IMF周二的“全球经济展望”报告也强调了相关风险。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
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