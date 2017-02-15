英国经济：普通家庭感受到生活成本大增，归咎通胀上升--Markit调查

路透伦敦2月15日 - 数据提供商Markit周三公布的一项调查显示，英国普通家庭感受到本月的生活成本出现近四年最快涨速，因退欧公投后通胀的加速抑制了消费者进行大手笔支出的兴趣。

Markit称，对当前通胀的认知创下2013年4月以来最高，同时2月份家庭对未来12个月生活成本的预期也升至三年最高。

去年英国退欧公投之后，英镑汇率大幅贬值，推动进口商品价格大涨。

周二公布的官方数据显示，在英镑走贬及全球油价上涨综合影响下，英国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.8%，创下2014年中期以来最高升幅。

预计CPI升幅会在今年稍晚进一步升至3%左右，侵蚀消费者的支出能力，而消费支出正是自退欧公投以来英国经济表现韧性的推动力所在。

Markit称，家庭反映就业机会充足，失业担忧降低。

但衡量整体财务状况的家庭金融指数从1月份的43.6大幅降至42.5，恶化速度为2014年8月以来第二快。

Markit称，家庭对大规模采购的兴趣出现逾三年最快下滑。