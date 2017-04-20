澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查

路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。

澳洲国民银行(NAB)针对超过900家公司的季度调查显示，第一季衡量业务状况的指数上升两点至正8，远高于长期均值正1。

企业对于未来三个月及12个月的预期也显着改善，除了零售业以外各个产业都一片看好。

NAB首席经济学家Alan Oster表示，“调查大致对当前商业活动及展望描绘出令人振奋的景象。

“2017年第一季领先指标改善的情形最为显着，这反映在未来投资及聘雇意向的改善。”

由于失业率在2月触及13个月高点，且去年多数新创职缺为兼职，就业改善有迫切的必要性。

“短期及中期的聘雇预期都触及多年高点，企业也指出要找到合适的劳工困难度上升，”Oster称。

重要的是，长期以来投资一直低于平均水准，如今企业也开始上修投资计画。调查中未来12个月资本支出指数上升6点至28，创下2011年中以来最佳读数。

然而调查报告中通胀压力的迹象仍不多，其中劳工成本涨幅有限。第一季零售价格仅上涨0.2%，可能暗示消费者物价也不会有太大涨幅。