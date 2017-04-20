澳洲经济：企业扩大聘雇，增加投资--NAB季度调查

香港已公布经济指标--2017/5/24
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。
澳洲国民银行(NAB)针对超过900家公司的季度调查显示，第一季衡量业务状况的指数上升两点至正8，远高于长期均值正1。
企业对于未来三个月及12个月的预期也显着改善，除了零售业以外各个产业都一片看好。
NAB首席经济学家Alan Oster表示，“调查大致对当前商业活动及展望描绘出令人振奋的景象。
“2017年第一季领先指标改善的情形最为显着，这反映在未来投资及聘雇意向的改善。”
由于失业率在2月触及13个月高点，且去年多数新创职缺为兼职，就业改善有迫切的必要性。
“短期及中期的聘雇预期都触及多年高点，企业也指出要找到合适的劳工困难度上升，”Oster称。
重要的是，长期以来投资一直低于平均水准，如今企业也开始上修投资计画。调查中未来12个月资本支出指数上升6点至28，创下2011年中以来最佳读数。
然而调查报告中通胀压力的迹象仍不多，其中劳工成本涨幅有限。第一季零售价格仅上涨0.2%，可能暗示消费者物价也不会有太大涨幅。
通胀不兴是澳洲央行没有什么升息意愿的主要原因，尽管该行正努力让悉尼及墨尔本房地产市场降温。(完) (编译 张明钧; 审校 白云/龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元