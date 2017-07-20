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2017年7月20日 / 凌晨2点20分 / 2 天内

澳洲数据：第二季企业现况普遍好转--NAB季度调查

路透新闻部

1 分钟阅读

路透悉尼7月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，受访的澳洲企业称上季情况明显好转，强劲的销售及获利不但带动聘雇增加，也刺激了投资。

澳洲国民银行(NAB)周四公布了针对约900家公司的季度调查。季度调查比其月度调查更为全面。6月的月度调查已显示，企业现况指数为2008年以来最高。

季度调查中，企业现况指数上升4点至正13，企业对于未来三个月及12个月的预期也抱持乐观。第二季衡量信心的指数则持平在正7。

“目前各行各业的企业状况都很正面，包括在当前上行景气中落后的零售业也是如此。”NAB首席分析师Alan Oster说。

销售指标跳升5点至非常强劲的正17，就业指标升4点至正10，显示近期就业增长上升的态势将可长期持续下去。

“就业预期和资本支出计划仍在稳健水准，”Oster并称。“有其他迹象显示劳动力市场趋紧，劳工成本提高，且有更多企业表示，比一年前更难找到合适的劳工。”

不过该调查显示通胀压力仅缓慢增加，第二季采购成本和产品价格均温和增长。

第二季零售价格较前季下降0.1%，暗示下周将公布的官方消费者物价指数(CPI)可能也仅录得温和升幅。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 郑茵/戴素萍)

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