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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 09:11 BJT

新西兰经济：央行应对家庭贷款设债务收入比限制，以为楼市降温--OECD

路透惠灵顿6月15日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，新西兰央行应该把为家庭贷款设定债务/收入比(DTI)限制，纳为协助该国楼市降温的工具。

“家庭债务高企、以及房价快速上涨，加剧了金融体系面临的风险，”OECD在对新西兰经济所做两年一度报告中表示。

本月稍早，新西兰央行在一份于8月18日前就相关工具寻求反馈的谘询文件中称，动用DTI限制将有“明显的纯好处”。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
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