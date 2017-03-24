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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 16:35 BJT

****台湾金融市场展望：热钱涌入资金派对正酣，基本面加持助股市万点扣关--PDF版本****

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金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/2n0JsbC 简体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/2ndzLax 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
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