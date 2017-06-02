版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 11:50 BJT

****人民币综述：汇率终破僵局搭配利差收敛，下半年点心债或见曙光--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币综述(CNY视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

简体版PDF，请点选：reut.rs/2skCjWA 繁体版PDF，请点选：reut.rs/2rKZfRI

如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 roger.tung@thomsonreuters.com。

(roger.tung@thomsonreuters.com ; +886-2-25008434; Reuters Messaging: roger.tung.reuters.com@reuters.net)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐