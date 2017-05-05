人民币综述：台湾比香港更爱人民币？--PDF版本****

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
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路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。