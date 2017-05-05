台湾金融市场展望：台股等待利多料万点关前徘徊，台币待变数厘清--PDF版本****

韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌

路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。