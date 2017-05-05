台湾金融市场展望：台股等待利多料万点关前徘徊，台币待变数厘清--PDF版本****

韩国金融市场：韩股跌至三周低位，因中国A股将纳入MSCI指数且油价下跌
路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。
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路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。