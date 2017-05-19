人民币综述：中资美元债延续供销两旺--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币综述(CNY视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

简体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/2q2Q7T5 繁体版PDF，请点选：tmsnrt.rs/2qy24nm

如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 Jindong.Zhang@tr.com (Jindong.Zhang@tr.com ; +86 21 61041785; Reuters Messaging: Jindong.Zhang.thomsonreuters.com@thomsonreuters.net)