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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 16:01 BJT

****人民币综述：中资美元债延续供销两旺--PDF版本****

人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币综述(CNY视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

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