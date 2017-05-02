版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 09:05 BJT

《汇市简讯》美元/韩元回落，因韩国PMI数据乐观

0040GMT

* 美元/韩元开盘报1,136.0韩元，之后在韩国公布乐观的采购经理人指数(PMI)数据后跌至1,133.3韩元

* 汇价可能测试位于1,129.0韩元的日线图一目均衡云区底部，下看1,127.8

* 周二若收在1,127.8下方，则将打开波林格区间下行趋势通道

* 韩国4月经季调日经/Markit制造业PMI从48.4升至49.4，接近荣枯分水岭50关口

* 与中国的贸易压力使得制造业活动连续第九个月萎缩

* 产业通商资源部官员对出口增长持乐观看法(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐