《汇市简讯》美元/韩元回落，因韩国PMI数据乐观

韩国已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
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* 美元/韩元开盘报1,136.0韩元，之后在韩国公布乐观的采购经理人指数(PMI)数据后跌至1,133.3韩元
* 汇价可能测试位于1,129.0韩元的日线图一目均衡云区底部，下看1,127.8
* 周二若收在1,127.8下方，则将打开波林格区间下行趋势通道
* 韩国4月经季调日经/Markit制造业PMI从48.4升至49.4，接近荣枯分水岭50关口
* 与中国的贸易压力使得制造业活动连续第九个月萎缩
* 产业通商资源部官员对出口增长持乐观看法(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。