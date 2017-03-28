路透基点：腾讯新贷款已进入二级市场发售--TRLPC

路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，部分腾讯控股 最新完成的46.5亿美元贷款正在二级市场发售，综合收益略高于较伦敦银 行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点。 腾讯五年期到期一次性偿还贷款规模较最初目标20亿美元扩大了一倍 多，之前贷款吸引到12家银行参贷，其中花旗集团为联席协调人、牵头行 兼簿记行。(3月27日报导 here) 此项交易3月24日签署，Tencent Asset Management Ltd为借款人， 母公司腾讯控股将提供担保。 是次融资利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。牵 头行兼簿记行的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115 个基点，及100个基点的前端费；牵头行和主办行将分别获得113个基点和 111个基点的综合收益。 自2014年5月首次筹组联贷以来，腾讯已通过五宗联贷案总共融资152 .4亿美元。 腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标普/惠誉)。(完) (编译 王颖; 审校 孙茉莉)