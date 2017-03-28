路透基点：腾讯新贷款已进入二级市场发售--TRLPC

香港个股：中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透3月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，部分腾讯控股 最新完成的46.5亿美元贷款正在二级市场发售，综合收益略高于较伦敦银 行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点。 腾讯五年期到期一次性偿还贷款规模较最初目标20亿美元扩大了一倍 多，之前贷款吸引到12家银行参贷，其中花旗集团为联席协调人、牵头行 兼簿记行。(3月27日报导 here) 此项交易3月24日签署，Tencent Asset Management Ltd为借款人， 母公司腾讯控股将提供担保。 是次融资利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。牵 头行兼簿记行的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115 个基点，及100个基点的前端费；牵头行和主办行将分别获得113个基点和 111个基点的综合收益。 自2014年5月首次筹组联贷以来，腾讯已通过五宗联贷案总共融资152 .4亿美元。 腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标普/惠誉)。(完) (编译 王颖; 审校 孙茉莉)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
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