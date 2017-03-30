路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC

路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。

台湾银行和华南银行将担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码108个基点，税前最低利率为1.7%。

银行邀贷档次如下：承诺贷款6亿台币或以上者，获得牵头行头衔以及前端费用20个基点；承诺贷款3亿-5.99亿台币者，获得经理行头衔以及费用10个基点；承诺贷款1亿-2.99亿台币者，获得参贷行头衔以及费用5个基点。银行回覆截止期限为4月21日。

贷款案将由借款方董事长及母公司一名主要股东提供担保。融资所得将做为2014年9月签订之三年期32亿台币贷款的再融资、以及营运资本用途。华南银行也是该笔旧贷的牵头行，贷款利率是90天期二级市场商业本票利率加码120个基点。

借款人最近一次在联贷市场筹贷是1月时完成的一笔三年期24亿台币融资。该笔是由彰化银行担任牵头行，贷款利率是Taibor加码105个基点，税前最低利率为1.7%。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)