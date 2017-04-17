路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC

路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。

宏桥集团获得所需三分之二的绝大多数债权银行同意，将本周的截止期限延后。早前该集团未能在4月3日期限之前获得银行同意。消息人士称，该集团将截止期限推延到4月21日。

过去几周，该集团管理人士已经与贷款银行进行了一对一的会谈，以平息银行对其上月推迟公布财报、以及停牌不断加剧的担忧。

“该集团表明了他们的信心，并采取了恰当的措施。我们对此稍感宽心，”其中一家债权银行表示。

宏桥集团获准在6月30日之前公布2016年财报，原定的期限为4月30日。获得宽限之后，该集团可继续停牌至6月30日。

根据原先的贷款协议，如果该集团年报公布时间超出年底之后的120天，则被视为违约。契约还规定股票不得停牌超过10个交易日，如果能够向额度代理行作出解释，也不得超过20个交易日。

在获得银行宽限之前，宏桥集团的美元债券就已反弹，因市场进一步认为银行会同意宽限。该集团有4亿美元债券将于6月份到期，另有3亿美元在2018年5月到期，过去一周中上述债券均上涨了5-6点左右。

本次宽限给了这家全球最大铝业生厂商以喘息之机，目前该公司正因为研究机构Emerson的报告而成为众矢之。先前路透报导，研究机构Emerson Analytics在2月28日对宏桥集团发表负面报告，指称宏桥过去数年来通过少报的方式隐匿成本216亿元人民币(31.4亿美元)，估计该公司获利不到其公布数量的一半。而在此之前，hongqiaoexposed.com网站11月份亦发布了一份报告。

因此宏桥集团推迟了原本应于3月底发布的2016年财报，称需要更多时间处理审计机构的审计意见。宏桥集团股价因此大跌8%之后，3月1日在香港交易的股票停牌，3月7日恢复交易后之后，3月22日又停牌。

3月24日标普将该集团的信用评级下调一个级距至B+，称该公司的管理及治理风险升高，并有可能导致流动性紧张。同一日评等机构惠誉将该公司置入负向观察名单。

宏桥集团反驳称，Emerson的指控不实且无根据，并表示公司正在准备年度审计以及详尽的澄清工作。

根据香港英文虎报上周四报导，宏桥集团以诽谤罪向香港高等法院起诉，指控Emerson损害了该公司利益，并请求法院发布命令禁止其进一步发布报告，同时向公司道歉并给予损失赔偿。