路透基点：中国宏桥集团获得债权银行豁免--TRLPC

台湾经济指标预测--5月24日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
宏桥集团获得所需三分之二的绝大多数债权银行同意，将本周的截止期限延后。早前该集团未能在4月3日期限之前获得银行同意。消息人士称，该集团将截止期限推延到4月21日。
过去几周，该集团管理人士已经与贷款银行进行了一对一的会谈，以平息银行对其上月推迟公布财报、以及停牌不断加剧的担忧。
“该集团表明了他们的信心，并采取了恰当的措施。我们对此稍感宽心，”其中一家债权银行表示。
宏桥集团获准在6月30日之前公布2016年财报，原定的期限为4月30日。获得宽限之后，该集团可继续停牌至6月30日。
根据原先的贷款协议，如果该集团年报公布时间超出年底之后的120天，则被视为违约。契约还规定股票不得停牌超过10个交易日，如果能够向额度代理行作出解释，也不得超过20个交易日。
在获得银行宽限之前，宏桥集团的美元债券就已反弹，因市场进一步认为银行会同意宽限。该集团有4亿美元债券将于6月份到期，另有3亿美元在2018年5月到期，过去一周中上述债券均上涨了5-6点左右。
本次宽限给了这家全球最大铝业生厂商以喘息之机，目前该公司正因为研究机构Emerson的报告而成为众矢之。先前路透报导，研究机构Emerson Analytics在2月28日对宏桥集团发表负面报告，指称宏桥过去数年来通过少报的方式隐匿成本216亿元人民币(31.4亿美元)，估计该公司获利不到其公布数量的一半。而在此之前，hongqiaoexposed.com网站11月份亦发布了一份报告。
因此宏桥集团推迟了原本应于3月底发布的2016年财报，称需要更多时间处理审计机构的审计意见。宏桥集团股价因此大跌8%之后，3月1日在香港交易的股票停牌，3月7日恢复交易后之后，3月22日又停牌。
3月24日标普将该集团的信用评级下调一个级距至B+，称该公司的管理及治理风险升高，并有可能导致流动性紧张。同一日评等机构惠誉将该公司置入负向观察名单。
宏桥集团反驳称，Emerson的指控不实且无根据，并表示公司正在准备年度审计以及详尽的澄清工作。
根据香港英文虎报上周四报导，宏桥集团以诽谤罪向香港高等法院起诉，指控Emerson损害了该公司利益，并请求法院发布命令禁止其进一步发布报告，同时向公司道歉并给予损失赔偿。
上述7亿美元三年期贷款将有四个非等额还款期，每半年偿还一次，还有18个月宽限期：第一期偿还10%，第二期偿还20%，第三期偿还30%，第四期偿还40%。 (完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫/郑茵)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/24 1620 M2年增率 4月 -- +3.64% 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26
路透台北5月24日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,062亿台币。 --公债付息：101乙2期5息共3.75亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,419.8亿台币： 5/25 10,404亿台币 5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.
* 整体资金仍多，拆款利率持平 * 外资虽呈净汇入，外银却缺钱 * 票券商缺口小，短票利率不变 * RP市场多缺不一，利率则持平 记者 罗两莎 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周二大致持平；资金调度人员表示，今天市场资金 相当充裕，拆款以到期续拆为主，但部分外商银行较缺钱，反向自本土银行拆入资金，但以 隔拆为主。 他们指出，昨天外资虽大举涌入，按理外银应该不缺钱，但今天外银不仅未拆出，而是 反向拆入；且接下来即是端午节长假，部分银行操作趋保守，资金落点甚至安排在节前到期 。 〞月底还有缴税因素，有些银行不丢长钱，只做到端午节前。〞一大型银行资调人员说 。 另一大型银行资调人员则说，今天整体资金尚属充裕，没有很紧张，利率持平于上日水 准，对票券商跨月(14天期)利率在0.33%，对银行则在0.28-0.31%。 〞今天外商有点缺，有新增的需求出来，但都是只做隔拆。〞前述大型银行资调人员说 。 票券商方面，资调人员均指出，今天缺口不大，拆款都