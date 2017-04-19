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亚洲 | 2017年 4月 19日 星期三 18:09 BJT

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC

路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。

盈德气体表示，2015年10月签署了一笔1亿美元等值的3.5年期银团贷款，未能满足与该笔贷款相关的一项财务契约，而且仍然无法解决这一问题。该公司并宣布2016年净亏损1.43亿元人民币(2,100万美元)。

盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄。

汇丰控股(HSBC)是这笔贷款的额度代理行，贷款包括9,000万美元的A部分和7,750万港元(1,000万美元)的B部分。贷款金额低于最初设定的目标1.5亿美元，在联贷阶段还吸引到另外四家银行。盈德气体表示尚未收到代理行通知其须加快偿还银团贷款。不过这些银行有权要求立即还款。

评级机构惠誉周三表示，将考虑把盈德气体的评等下调几个级距，并称其流动性仍然面临严重压力。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
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