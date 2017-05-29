路透基点：科通芯城股票停牌后面临违约--TRLPC

路透5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国电子商务公司科通芯城面临首笔1.945亿美元贷款违约的境况。某沽空机构对该公司提出指控之后，该公司股票已于上周一停牌。

眼看该公司接近就一项与股票停牌相关的条款违约，相关贷款行正在考虑他们的选项。这是一笔三年期循环信贷，于去年12月签署。

据知情人士，根据贷款协议条款，该公司股票连续停牌不得超过七个交易日。这意味着本周三贷款行就可宣布贷款违约--香港周二因适逢假日休市。

只要科通芯城的股票还在停牌，技术性违约的风险就很高，尽管贷款行有可能豁免这一要求。

科通芯城尚未寻求豁免，但豁免需要获得相关贷款行三分之二多数同意。

消息人士称，科通芯城贷款行还面临另外一个挑战，因独家牵头行兼簿记行渣打在二级市场出清了这笔贷款的曝险。

消息人士称，中国民生银行在二级市场买下了渣打全部的2,000万美元最终持债规模。该行在一级市场承贷3,000万美元。

消息人士称，渣打仍与科通芯城保持借贷关系，且仍是这笔贷款的一个代理行。二级市场的出售交易时间不清楚。渣打未予置评。

消息人士称，科通芯城尚未就这笔贷款违约，今年4月支付首笔利息，第二次付息是今年7月。

科通芯城准备回应“烽火研究”(Blazing Research)上周一发布的报告，该报告宣称科通芯城存在不当会计操作，并对该股估值为每股0.53港元，而该股停牌之前跌至每股7.8港元。

科通芯城上周一和上周二召开两次投资者和贷款行电话会议。该公司在寻求专业顾问，并将尽快发布澄清公告。

“该公司一直予以积极的、正面的回应，”对这笔贷款有曝险的一名银行家表示。“但我有点担心，渣打已经把所有持仓卖给了另一家贷款行。”

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。以牵头行身份加入的银行可获得最高280个基点的综合收益，前端费是120个基点。