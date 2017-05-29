路透基点：科通芯城股票停牌后面临违约--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，中国电子商务公司科通芯城面临首笔1.945亿美元贷款违约的境况。某沽空机构对该公司提出指控之后，该公司股票已于上周一停牌。
眼看该公司接近就一项与股票停牌相关的条款违约，相关贷款行正在考虑他们的选项。这是一笔三年期循环信贷，于去年12月签署。
据知情人士，根据贷款协议条款，该公司股票连续停牌不得超过七个交易日。这意味着本周三贷款行就可宣布贷款违约--香港周二因适逢假日休市。
只要科通芯城的股票还在停牌，技术性违约的风险就很高，尽管贷款行有可能豁免这一要求。
科通芯城尚未寻求豁免，但豁免需要获得相关贷款行三分之二多数同意。
消息人士称，科通芯城贷款行还面临另外一个挑战，因独家牵头行兼簿记行渣打在二级市场出清了这笔贷款的曝险。
消息人士称，中国民生银行在二级市场买下了渣打全部的2,000万美元最终持债规模。该行在一级市场承贷3,000万美元。
消息人士称，渣打仍与科通芯城保持借贷关系，且仍是这笔贷款的一个代理行。二级市场的出售交易时间不清楚。渣打未予置评。
消息人士称，科通芯城尚未就这笔贷款违约，今年4月支付首笔利息，第二次付息是今年7月。
科通芯城准备回应“烽火研究”(Blazing Research)上周一发布的报告，该报告宣称科通芯城存在不当会计操作，并对该股估值为每股0.53港元，而该股停牌之前跌至每股7.8港元。
科通芯城上周一和上周二召开两次投资者和贷款行电话会议。该公司在寻求专业顾问，并将尽快发布澄清公告。
“该公司一直予以积极的、正面的回应，”对这笔贷款有曝险的一名银行家表示。“但我有点担心，渣打已经把所有持仓卖给了另一家贷款行。”
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码240个基点。以牵头行身份加入的银行可获得最高280个基点的综合收益，前端费是120个基点。
科通国际(香港)有限公司为此贷款的借款人，由母公司科通芯城提供担保。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为