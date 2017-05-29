路透基点：亚投行批准首笔对印度的贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，亚洲基础设施投资银行(AII B，简称亚投行)批准对印度发电项目的1.6亿美元19年期贷款融资，这是 亚投行首次批准印度贷款，另有七笔贷款正在等待审批。 贷款有五年宽限期，于5月2日获批。 该行在其网站上公布，贷款将用于安得拉邦无间断全民供电(Power f or All)计划的一部分。 该项目成本估计为5.71亿美元。 除了这第一笔面向印度的贷款之外，亚投行还在评估另外七个项目， 其中包括22.2亿美元的孟买4号线地铁，该行考虑为该项目提供5亿美元贷 款，并另外安排2亿美元共同融资。 亚洲其他地区，亚投行自去年6月以来已批准另外八项贷款，总额10. 9亿美元。其中包括一笔对缅甸的贷款、对孟加拉国和巴基斯坦各两笔， 对印尼三笔贷款。 对这些亚洲国家的贷款中，6.45亿美元是投放给电力项目。 另外，亚投行还批准了对阿塞拜疆、阿曼和塔吉克斯坦的公路和港口 建设贷款。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为