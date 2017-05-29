路透基点：亚投行批准首笔对印度的贷款--TRLPC

路透5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，亚洲基础设施投资银行(AII B，简称亚投行)批准对印度发电项目的1.6亿美元19年期贷款融资，这是 亚投行首次批准印度贷款，另有七笔贷款正在等待审批。 贷款有五年宽限期，于5月2日获批。 该行在其网站上公布，贷款将用于安得拉邦无间断全民供电(Power f or All)计划的一部分。 该项目成本估计为5.71亿美元。 除了这第一笔面向印度的贷款之外，亚投行还在评估另外七个项目， 其中包括22.2亿美元的孟买4号线地铁，该行考虑为该项目提供5亿美元贷 款，并另外安排2亿美元共同融资。 亚洲其他地区，亚投行自去年6月以来已批准另外八项贷款，总额10. 9亿美元。其中包括一笔对缅甸的贷款、对孟加拉国和巴基斯坦各两笔， 对印尼三笔贷款。 对这些亚洲国家的贷款中，6.45亿美元是投放给电力项目。 另外，亚投行还批准了对阿塞拜疆、阿曼和塔吉克斯坦的公路和港口 建设贷款。(完) (编译 王颖；审校 王洋)