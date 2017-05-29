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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 18:43 BJT

路透基点：亚投行批准首笔对印度的贷款--TRLPC

    路透5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，亚洲基础设施投资银行(AII
B，简称亚投行)批准对印度发电项目的1.6亿美元19年期贷款融资，这是
亚投行首次批准印度贷款，另有七笔贷款正在等待审批。
    
    贷款有五年宽限期，于5月2日获批。
    
    该行在其网站上公布，贷款将用于安得拉邦无间断全民供电(Power f
or All)计划的一部分。
    
    该项目成本估计为5.71亿美元。
    
    除了这第一笔面向印度的贷款之外，亚投行还在评估另外七个项目，
其中包括22.2亿美元的孟买4号线地铁，该行考虑为该项目提供5亿美元贷
款，并另外安排2亿美元共同融资。
    
    亚洲其他地区，亚投行自去年6月以来已批准另外八项贷款，总额10.
9亿美元。其中包括一笔对缅甸的贷款、对孟加拉国和巴基斯坦各两笔，
对印尼三笔贷款。
    
    对这些亚洲国家的贷款中，6.45亿美元是投放给电力项目。
    
    另外，亚投行还批准了对阿塞拜疆、阿曼和塔吉克斯坦的公路和港口
建设贷款。(完) (编译 王颖；审校  王洋)
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