路透基点：中国重庆红蜻蜓油脂银团贷款构成违约--TRLPC

路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，重庆红蜻蜓油脂一笔1.26亿美元等值贷款的参与银行，上个月收到违约通知后，目前正在等待贷款代理行的进一步讯息更新。

消息人士称，重庆红蜻蜓油脂已违反有关杠杆水平的某些条款。

星展银行担任独家牵头行、簿记行及贷款代理行，5月12日发出电子邮件通知各银行有关违约事宜，并要求银行6月16日之前对豁免事宜提出回覆。

星展银行6月8日发出另一封通知，将回覆期限延长至6月20日。

电子邮件中并未提及豁免费用或是安排借款人与银行开会。

借款人原本皆准时偿付季度利息，在15个月宽限期之后，9月将首次偿还贷款本金的5%。第18个月及第24个月各偿还10%，第30个月偿还15%，第36个月偿还60%。

星展银行不予置评，无法联系到重庆红蜻蜓油脂的主管置评。

这笔贷款在2016年3月签署，母公司重庆粮食集团提供担保。

若以美元或欧元承诺贷款，最高综合收益为250个基点，利率较Libor加码200个基点。以人民币承贷，利率为中国人民银行基准利率的106%。贷款平均年限为2.6年。贷款在2016年6月提用。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)