路透基点：中国重庆红蜻蜓油脂银团贷款构成违约--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，重庆红蜻蜓油脂一笔1.26亿美元等值贷款的参与银行，上个月收到违约通知后，目前正在等待贷款代理行的进一步讯息更新。
消息人士称，重庆红蜻蜓油脂已违反有关杠杆水平的某些条款。
星展银行担任独家牵头行、簿记行及贷款代理行，5月12日发出电子邮件通知各银行有关违约事宜，并要求银行6月16日之前对豁免事宜提出回覆。
星展银行6月8日发出另一封通知，将回覆期限延长至6月20日。
电子邮件中并未提及豁免费用或是安排借款人与银行开会。
借款人原本皆准时偿付季度利息，在15个月宽限期之后，9月将首次偿还贷款本金的5%。第18个月及第24个月各偿还10%，第30个月偿还15%，第36个月偿还60%。
星展银行不予置评，无法联系到重庆红蜻蜓油脂的主管置评。
这笔贷款在2016年3月签署，母公司重庆粮食集团提供担保。
若以美元或欧元承诺贷款，最高综合收益为250个基点，利率较Libor加码200个基点。以人民币承贷，利率为中国人民银行基准利率的106%。贷款平均年限为2.6年。贷款在2016年6月提用。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为