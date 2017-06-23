路透基点：重庆红蜻蜓油脂延后联贷违约豁免要求的回复期限--TRLPC

路透6月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆红蜻蜓油脂1.26亿美元等值联贷违约，公司向银行要求豁免，已延长银行回复截止日期。

红蜻蜓油脂周四与银团召开电话会议后，决定将回复期限延至7月14日。之前该公司已经将期限延长了一次，从6月16日延长至6月20日。

星展银行担任独家牵头行、簿记行及贷款代理行，5月12日发出电子邮件通知各银行有关违约事宜，并要求银行6月16日之前对豁免事宜提出回覆。

红蜻蜓油脂及母公司重庆粮食集团的2016年财务状况转差，对2016年3月签署的联贷协议构成了部分违约。重庆粮食集团是此项联贷案的担保方。贷款的财务条款适用于担保人。

红蜻蜓油脂在周四的会议上向银团说明重庆粮食集团今年改善财务状况的计划，要求银行豁免一年。并未提及豁免费用。

借款人原本皆准时偿付季度利息，在15个月宽限期之后，9月将首次偿还贷款本金的5%。第18个月及第24个月各偿还10%，第30个月偿还15%，第36个月偿还60%。

这笔贷款在2016年3月签署，若以美元或欧元承诺贷款，最高综合收益为250个基点，利率较Libor加码200个基点。以人民币承贷，利率为中国人民银行基准利率的106%。贷款平均年限为2.6年。贷款在2016年6月提用。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)