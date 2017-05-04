路透基点：美银美林邀请银行参与百丽国际贷款--TRLPC

更新版 1-韩国股市：在中国A股进入MSCI明晟指数后，资金外流或达4.3万亿韩元
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在 邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋 履零售商--百丽国际 的私有化。 贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部 分。 A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码150个基点。 上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有 化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿 美元。 百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商 平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。 百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋 类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险，这些战略在公 司获私有化、并且不受公开股票市场的短期纷扰影响的情况下，能够得以 更有效的实施。 (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)
================== 今日重要政经消息================= 6月21日（周三） 安贤园中国公布年度业绩。 中国燃气公布年度业绩。 英皇国际公布年度业绩。 WANG ON GROUP公布年度业绩。 宏安地产公布年度业绩。 13:00 华泰证券在中国举行股东周年大会。 ================== 近期重要政经消息================= 6月22日（周四） 安保工程控股公布年度业绩。 包浩斯国际公布年度业绩。 中港照相公布年度业绩。 大快活公布年度业绩。 彭顺国际公布中期业绩。 南旋控股公布年度业绩。 互太纺织公布年度业绩。 宝光实业公布年度业绩。 盈信控股公布年度业绩。 09:00 徽商银行在中国举行股东周年大会。 10:00 中国银河在中国