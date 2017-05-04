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亚洲 | 2017年 5月 4日 星期四 18:32 BJT

路透基点：美银美林邀请银行参与百丽国际贷款--TRLPC

    路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在
邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋
履零售商--百丽国际         的私有化。
    
    贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部
分。
    
    A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香
港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则
加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B
部分贷款利率为Hibor加码150个基点。
    
    上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有
化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿
美元。
    
    百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商
平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。
    
    百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋
类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险，这些战略在公
司获私有化、并且不受公开股票市场的短期纷扰影响的情况下，能够得以
更有效的实施。            (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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