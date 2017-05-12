路透基点：百丽国际私有化贷款细节出炉--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，用于支持百丽国际私有化的280亿港元定期贷款，已由独家簿记行及承销行美银美林展开次位包销阶段，目标主要锁定中资银行及一些外资银行。

贷款包括A部分215亿港元五年期贷款，以及B部分65亿港元三个月期现金过桥贷款。A部分平均期限4.4年。

A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26-2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码50个基点，非先前报导的150个基点。

包含上述现金过桥贷款在内，目前杠杆率约为3.0倍，在偿还这笔过桥贷款后，杠杆率将降至2.6倍。因此，初始的利率将是Hibor加码315个基点。

在A部分承贷30-75亿港元或以上的银行，获得牵头行及簿记行头衔，综合收益为349个基点，包销费用150个基点，在B部分依比例承贷的银行，将获得250个基点综合收益，年化包销费50个基点。

私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为531亿港元。每股收购价较百丽国际4月18日停牌前最后报价5.27港元溢价近两成。