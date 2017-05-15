路透基点：宝信汽车集团将海外贷款部分规模提高逾一倍--TRLPC

路透5月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，因银行反响热烈，中国汽车经销商宝信汽车集团已将其三年期贷款中的A部分海外贷款规模增加逾一倍至7.634亿美元，原来目标是3亿美元。

渣打银行为A部分贷款的全球协调行及最初的牵头行兼簿记行，共有22家银行参贷。

A部分3亿美元海外贷款是2月启动的5.91亿美元等值三年期双币种贷款的一部分。B部分是20亿元人民币(2.90亿美元)境内贷款，目前仍处于联贷阶段。

该公司已将名称改为广汇宝信汽车集团有限公司，4月6日生效，此前广汇汽车服务股份公司于去年6月收购了宝信汽车集团。

广汇宝信汽车集团有限公司是A部分贷款的借款方，而非此前报导的China Grand Automotive Services LLC。后者是B部分贷款的借款方。广汇汽车服务股份公司是两笔贷款的担保人。