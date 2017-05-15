路透基点：宝信汽车集团将海外贷款部分规模提高逾一倍--TRLPC

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透5月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，因银行反响热烈，中国汽车经销商宝信汽车集团已将其三年期贷款中的A部分海外贷款规模增加逾一倍至7.634亿美元，原来目标是3亿美元。
渣打银行为A部分贷款的全球协调行及最初的牵头行兼簿记行，共有22家银行参贷。
A部分3亿美元海外贷款是2月启动的5.91亿美元等值三年期双币种贷款的一部分。B部分是20亿元人民币(2.90亿美元)境内贷款，目前仍处于联贷阶段。
该公司已将名称改为广汇宝信汽车集团有限公司，4月6日生效，此前广汇汽车服务股份公司于去年6月收购了宝信汽车集团。
广汇宝信汽车集团有限公司是A部分贷款的借款方，而非此前报导的China Grand Automotive Services LLC。后者是B部分贷款的借款方。广汇汽车服务股份公司是两笔贷款的担保人。
海外部分贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点，最高综合收益为365个基点，平均期限为2.925年。境内部分贷款利率为中国人民银行基准利率的102%，最高综合收益为该基准利率的110%。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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