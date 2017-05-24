路透基点：中化弘润首入联贷市场获得热烈回响--TRLPC

路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行 法国外贸银行(Natixis) 38 牵头行 荷兰银行(上海) 28 创兴银行(汕头) 21.5 德国商业银行(北京) 21.5 KEB Hana Bank China 21.5 马来亚银行(深圳) 21.5 合作金库银行(福州) 21.5 西太平洋银行 21.5 主办行 Banca Intesa Sanpaolo 18.0 中国信托商业银行(上海) 14.5 玉山商业银行(东莞) 14.5 华侨银行(北京) 14.5 安排行 7.5 ICICI Bank(上海) 6.0 永丰银行(中国) 合计 270 (完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)