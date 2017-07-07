路透基点：百丽国际私有化联贷案进入一般银团阶段--TRLPC

路透7月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国鞋履零售商百丽国际控股有限公司私有化联贷案已有一部份贷款进入一般银团阶段。

消息人士说，这笔280亿港元融资案仅有A部分的五年期215亿港元贷款进入银团贷款阶段。B部分的65亿港元三个月期现金过桥贷款已由10家牵头行兼簿记行(MLAB)包销。

在一般银团阶段，A部分贷款邀贷档次为牵头行(MLA)头衔者综合收益为326个基点，初始利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点，前端费50个基点，平均贷款年期4.4年。承诺贷款截止期限为7月14日。

美银美林作为唯一承销商于5月初启动此次联贷的分包销阶段。澳新银行(ANZ)、中国银行(香港)、中信国际深圳分行、招商银行、民生银行香港分行、星展银行、中国工商银行(亚洲)、三菱日联金融集团香港分行和上海浦发银行在高级银团阶段以MLAB头衔参贷。

A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是Hibor加码315个基点；如果杠杆率为2.26-2.75倍，则加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B部分贷款利率为Hibor加码50个基点。含现金过桥贷款的整体债务相当于杠杆率约3.0倍，在偿还现金过桥贷款过后，杠杆率将降至约2.6倍。所以初始利率为Hibor加码315个基点。

在高级银团阶段，A部分综合收益为349个基点，包销费用150个基点，在B部分依比例承贷的银行，将获得250个基点综合收益，年化包销费50个基点。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)