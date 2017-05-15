全球贵金属：今年铂金市场缺口料锐降，因珠宝和汽车业需求减少--WPIC

路透伦敦5月15日 - 世界铂金投资协会(WPIC)公布数据显示，铂金市 场供应短缺规模2017年将大幅下降，因珠宝和汽车业对铂金需求减少，且 其表现落后于其他金属令投资者远离铂金。 2017年铂金产量料下降2%至773万盎司，主要产国南非和津巴布韦的 产量料分别下降1%和10%。 需求下降速度料更快，下滑6%至779.5万盎司，使得缺口较2016年的3 6万盎司缩窄至6.5万盎司。 WPIC称，2017年汽车行业的铂金消费料下降1%，工业需求料减少9%， 投资需求料减半至25万盎司。 由于铂金价格 已连续第三年较金价出现不同寻常的大幅贴水， 且与钯金的价差接近15年低点，所以对铂金的投资兴趣降温。 珠宝行业对铂金的买需料下降1%，降幅较2016年的下降11%大幅缩窄 。数据显示，中国需求去年下降两成，目前较2013年水准低近30%。中国 是铂金珠宝的最大市场。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)