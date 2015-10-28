《007：幽灵党》也是赞助商的奥运会

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦10月27日（记者 Jane Witherspoon/Michael Roddy） - 邦德回来了，随之而来的还有欧米茄腕表、吉列剃须刀和雪树伏特加等公司在《007：幽灵党》中植入的广告。一名市场营销专家称，这些赞助活动堪称电影版的奥运会。
赞助商可以使用以007电影为主题的广告，正如吉列和喜力所做的；赞助商也可以嵌入奢华的派对，雪树计划周二晚间为周一的《007：幽灵党》英国首映式进行庆祝，凸显雪树马丁尼酒。该片将于11月6日登陆美国。
“我们不能披露实际的赞助金额，但我们的投资确实很大，”喜力英国高端品牌总监David Lette对路透说道，并称邦德和喜力啤酒都在全球有吸引力。
吉列首次赞助007系列电影，但其母公司宝洁的美容产品传播副总监卡拉·巴克利（Kara Buckley）表示，这是赞助体育赛事以外的另一种方式。
“我们发现，电影是与男性、特别是年轻男性接触的另外一个好途径，”她对路透称。
市场营销顾问、伦敦营销学院（London School of Marketing）讲师考克（Jacques de Cock）指出，拥有半个世纪历史的007系列电影相当于电影版市场营销奥运会，尽管奥运会的赞助金额是十亿美元计的，而007系列电影的赞助金额是千万美元级别的。
他预计，若以2015年的价格计算，自1962年该系列首部影片《诺博士》以来，007系列电影的票房收入已经达到110亿英镑（169亿美元）左右，而市场营销收入有40-50亿美元。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
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