和黄出资逾百亿英镑收购英国电讯运营商02--消息（更新版）

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路透马德里/香港1月23日 - 消息人士称，亚洲首富李嘉诚旗下的和记黄埔0013.HK计划收购西班牙电信(TEF.MC)所有的英国移动电讯商O2，交易金额超过100亿英镑(150亿美元)，为重组其欧洲电信业务做出了重大部署。

该交易预计在周五宣布，是英国电讯市场重组的最新动作；目前该市场由四家移动网络运营商，和四家固话和宽带服务商所掌控。

去年12月，英国电讯 (BT.L)开始与英国移动运营商EE的所有者进行排他性谈判，可能以125亿英镑(196亿美元)的价格收购EE，从而在移动及固话宽带领域独占鳌头。

和黄在英国市场已拥有Three Mobile，此次收购排名第二的02后，将成为该国最大的运营商。此次收购将是和黄重组其欧洲电讯业务举措中最大规模的收购之一。

Three Group Europe公布，截至2014年6月的六个月，该公司整体营收为310亿港元(合40亿美元)，较上年同期增长3%。同期内其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长15%，至65亿港元。

和黄在香港的一位发言人拒绝回复要求发表评论的电子邮件。

本月稍早李嘉诚的商业帝国进行最大规模的业务重组。基于这一计划，李嘉诚的业务将分拆为两个上市公司，一个聚焦于地产，另一个则侧重于电信、港口和基建等。

**欧洲业务**

和黄于1983年涉足移动电讯产业，2000年通过这一3G品牌首次进军欧洲，但该公司一直很难拓展欧洲业务。

由此而产生的结果是，和黄正在加速在欧洲的整合，分析师认为未来将产出更多购并案。和黄对爱尔兰的投资未来三年内料将达到20亿欧元(合22.7亿美元)。

去年，和黄完成收购西班牙电信旗下爱尔兰业务的交易，以期提高市场份额，但仍落后于此间市场的领头羊--沃达丰(VOD.L)。

Three Group Europe在意大利、英国、瑞典、丹麦、奥地利和爱尔兰开展业务。亚洲方面，和黄在印尼、越南和斯里兰卡设有移动业务。

2013年，和黄与Telecom Italia (TLIT.MI)接洽，讨论以持有后者近30%股权的方式合并双方的移动业务。但提议遭到Telecom Italia主要股东的反对。

之后，和黄试图将旗下意大利子公司Three Italia与俄罗斯电信集团Vimpelcom VIP.O旗下子公司Wind合并，但谈判因公司治理等问题而陷入停滞。

相比O2，英国电讯更加青睐EE。O2旗下用户人数约达2,200万人，是英国第二大移动运营商，于2006年初被西班牙电信纳入囊中。

和黄拥有的Three Mobile是英国一家规模很小的运营商。消息人士此前曾向路透表示，和黄一直在摩拳擦掌，想要购并未被英国电讯收购的另一家电信业者。

分析师表示，沃达丰、Liberty Global (LBTYA.O)、Sky (SKYB.L)和TalkTalk (TALK.L)等其它竞争对手，可能不得不检视自己的策略，并考虑可能采取的行动。

西班牙电信曾在11月表示英国市场是该公司的重要市场之一，但公司已经把削减庞大债务及维持高股息置于更加优先的位置。此外，该公司还需要为可能在巴西进行的收购交易筹备新资金。(完)

(编译 张荻/于春红/许娜；审校 龚芳/艾茂林)

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