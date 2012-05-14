人行宣布降存准 沪综指开盘涨0.6%

中国上周银行理财产品环比减673款 封闭式预期收益产品收益率续降
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京5月14日电---中国股市沪综指周一开盘上涨,此前中国央行宣布下调存款准备金率,为年内第二次调降.
沪综指.SSEC开盘报2,408.262点,上涨13.279点,或0.55%;该指数上周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.
上证金融地产行业指数.SSEFN开盘涨0.73%.
中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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