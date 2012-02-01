Facebook申请高达50亿美元的IPO

Facebook周三提出了备受期待的首次公开发行(IPO)申请，目标融资规模达50亿美元。这将是矽谷有史以来规模最大的IPO。该公司已经聘请摩根士丹利、高盛和摩根大通担任其主承销商。其他承销商包括美银美林、巴克莱资本和Allen & Co。路透