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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 14:00 BJT

微软出价逾10亿美元获AOL多数专利

微软强压对手亚马逊、eBay等其他科技业龙头，以超过10亿美元代价买下美国在线(AOL)多数专利资源。AOL表示出售超过800项专利给微软，专利范围涉及广告、搜寻、电子商务、行动等。据消息人士，参与竞价的还有亚马逊、eBay、谷歌及Facebook，前两家公司近期多未在专利争夺战中现身。路透

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