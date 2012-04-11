苹果涉嫌操纵电子书价格

两名熟悉内情的消息人士表示，美国司法部最快可能在周三针对电子书定价问题控告苹果，同时最快在本周与数家出版商和解。司法部正在调查苹果与其他五家主要出版商被控联手提高电子书价格一事。消息人士表示苹果未与其他被控的出版商一起与司法部协商和解,因而最快可能在周三被提告。路透