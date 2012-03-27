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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 09:07 BJT

苹果CEO与中国官员会面

苹果执行长库克周一在北京与中国官员会面，期望扩大在华业务。苹果称这是库克去年8月接任苹果CEO以来首次来华，但未对库克的会谈做出详细说明。库克对中国并不陌生，他之前担任苹果首席运营官时就帮助制定了以亚洲为中心的供应链，而且中国是一个重点。图为库克在苹果发布会上。路透

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