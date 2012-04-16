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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 16日 星期一 09:46 BJT

温家宝撰文“让权力在阳光下运行”

温家宝在最新一期党刊《求是》杂志发表"让权力在阳光下运行"文章称，要把反腐倡廉建设摆到更加重要位置，今年要深入推进行政审批制度改革和公共资源配置市场化改革等；还要深化财政管理体制改革，深化部门预算管理制度改革；同时要推进行政经费使用管理改革，严格控制"三公"经费，今年继续实行零增长。路透

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