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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 14:14 BJT

七部委支持稳定首套房贷政策

《中国证券报》周二援引一份汇集中国住房城乡建设部等七部门意见的报告称，今年要保持首套住房贷款政策稳定性，督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房。报告集合了住建部、发改委、民政部、财政部、国土部、央行、银监会七部门意见。路透

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