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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 14日 星期二 14:10 BJT

谷歌收购摩托罗拉移动获美国和欧盟批准

美国及欧洲监管当局批准谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动，并表示会密切注意谷歌，确保对电信业至关重要的专利会以公平价格授权。谷歌曾在去年8月表示将收购摩托罗拉的17,000个专利及7,500项专利申请，以对抗诸如苹果之类的竞争者，并在专利诉讼中保护自身及其他安卓手机商。路透

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