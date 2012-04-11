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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 10:22 BJT

国资委要求央企原则上不得在境外从事非主业投资

为进一步建立健全境外国有资产监管制度，中国国务院国有资产监督管理委员会近日要求，中央企业原则上不得在境外从事非主业投资；有特殊原因确需投资的，应当经国资委核准。新华社周二晚间报导援引国资委称央企在境外从事非主业投资，需向国资委报送申请核准请示。路透

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