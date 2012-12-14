国企1-11月利润同比降幅收窄至7%--财政部

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月14日电---随着中国经济的复苏动力持续增强,1-11月中国国有企业累计实现利润同比降幅继续缩窄,自1-10月的8.3%降至7%.
财政部周五公布数据显示,从11月单月来看,利润环比增长5.7%,高于10月的1.7%,亦是自7月环比下降11.6%以来连续第四个月回升.
1-11月,国有企业累计实现营业总收入37.9万亿元人民币,同比增长10.9%,其中11月比10月环比增长11.8%;利润总额为1.94万亿元.
其中,中央企业和中央管理企业11月单月利润均环比略有下降,但地方国企则环比大增45.6%.
分行业看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、电子行业、轻工行业、汽车行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、机械行业等.与此前基本一致.
最新数据显示,汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.(完)
欲了解更多详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
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